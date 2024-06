La Géorgie "triste mais pas déçue" après sa défaite, selon Sagnol

"Aujourd'hui, je ne dirais pas qu'on est déçus, on éprouve de la tristesse, parce qu'on a perdu, c'est normal (...) mais je pense que la joie reviendra très vite", a-t-il ajouté.

"Je pense que cela va nous prendre quelques jours pour réaliser (ce qu'on a fait), parce que je pense que c'était une performance tellement fantastique de l'équipe et du groupe", a tout d'abord estimé le coach français.

"Il faut être à 100% chaque minute, chaque seconde pour être performant à ce niveau. Ils vont apprendre des choses de ce match, la fédération va apprendre, le staff va apprendre, je vais apprendre, et c'est pour ça que les expériences sont toujours bonnes, qu'on gagne ou qu'on perde. Mais on va d'abord savourer un peu", a-t-il complété.

Interrogé sur les leçons que ses joueurs doivent retenir de ce match, il a indiqué "l'une des choses est que si on n'est pas tout le temps à 100%, quand tu es la Géorgie, tu n'y arriveras pas".

"Si on avait mené 1-0 à la pause, on aurait peut-être eu plus d'énergie en seconde période", a-t-il souligné, d'autant que son équipe avait eu deux jours de repos de moins que l'Espagne.

"Mais sur un plan plus général, l'Espagne a mérité sa victoire, il n'y a absolument aucune discussion à ce sujet", a-t-il admis sans peine.