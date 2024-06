La Hongrie veut "être un protagoniste" de la compétition

Pour son troisième championnat d'Europe de rang, le septième de son histoire, la Hongrie a été versée dans le groupe A avec l'Allemagne, pays-hôte, l'Écosse et la Suisse. À la veille du duel face aux Helvètes, Rossi sent que ses joueurs "sont de plus en plus confiants. Je ne sais pas ce qui va se passer demain (samedi, ndlr) mais nous ne nous sommes pas qualifiés pour l'Euro par accident, bien parce que nous l'avons mérité. Nous voulons être un protagoniste et amener de la joie aux supporters."

Pour Bolla Bendeguz, le milieu hongrois, les Magyars sont "parfaitement préparés pour l'Euro". "C'était important de bien performer dans notre dernier match de préparation pour gagner de la confiance. C'est crucial avant le début de la compétition. Tout le monde est concentré sur le match de la Suisse et nous ne sommes pas inquiets."