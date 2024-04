La Juve élimine de justesse la Lazio et obtient le premier billet pour la finale

La Lazio a fait douter la Juve dès l'entame: après 12 minutes, Taty Castellanos marquait de la tête sur corner pour l'équipe romaine. Le même Castellanos a égalisé en deuxième mi-temps d'une frappe du gauche (49e) mais le Polonais Arkadiusz Milik a réduit le score dans les dix dernières minutes (83e) et a envoyé son équipe en finale.

La finale est programmée le 15 mai. L'Inter Milan, double tenante du trophée et sacrée championne d'Italie lundi, a été éliminée dès les huitièmes de finale par Bologne (2-1 a.p.). La Juventus s'est imposée pour la dernière fois en 2021 et est le club qui a remporté le plus souvent le trophée (14).