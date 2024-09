La Louvière assure 2-0 contre Lokeren et rejoint le RWDM en tête

Les Loups, qui avaient battu Lokeren 3-0 en mars la saison dernière en Nationale 1, se sont ménagé une première occasion par Mouhamed Belkheir (6e). La Louvière a poursuivi sur la même dynamique et Guindo a concrétisé cette supériorité d'un lob (30e, 1-0). Lokeren s'est aussi manifesté en attaque mais un essai de Gil Van Moerzeke est passé à côté (40e). Les Louviérois ont eu chaud quand sur une sortie manquée hors de sa surface de Marcos Peano, Jarno Vervaque a tiré dans le but vide et que Maxence Maisonneuve a repoussé le ballon in extremis (44e).

En seconde période, la RAAL a vite pris ses distances grâce à une superbe talonnade de Guindo (55e, 2-0). Les Centraux ont alors géré leur avance avec aisance malgré les changements apportés par Hans Cornelis, le coach anversois. Dans la foulée, Frédéric Taquin a effectué les cinq changements mais Lokeren n'a semé le doute qu'une seule fois, sur une frappe enroulée de Robbie Van Hauter (90e).