"La marche vers la première division est encore trop haute", selon Lorin Parys

"La saison dernière, nous avons été confrontés à un défi de taille en termes d'encadrement", a expliqué le CEO. "Nous sentons que la Lotto Super League est en train de grandir et de se professionnaliser, et c'est pourquoi la Pro League a renforcé ses critères d'octroi de licences. Le retrait de certaines équipes de la compétition n'est pas nécessairement négatif".

Trois équipes ont quitté la division supérieure du football féminin belge : KV Mechelen, White Star Woluwe et Sporting Charleroi. Seul Westerlo les a remplacées. Il ne reste donc que huit équipes. La saison régulière se compose désormais de trois tours: un aller-retour traditionnel et un tour supplémentaire, au cours duquel les quatre meilleures équipes de la saison précédente disputent un match à domicile supplémentaire. Les équipes disputent ainsi 21 journées de championnat. Les play-offs ont été divisés en deux groupes de quatre équipes. En PO1, où les points sont divisés par deux, le titre se joue sur six matchs.

"Il est préférable d'entamer la saison avec un nombre restreint d'équipes désireuses de s'investir à 100% et qui ambitionnent d'évoluer au plus haut niveau", a poursuivi M. Parys. "Il est donc tout à fait compréhensible que certaines formations hésitent à franchir ce cap. L'écart entre les divisions inférieures du football féminin belge et la Lotto Super League demeure encore un peu trop important actuellement mais nous travaillons structurellement pour rendre ce passage plus réalisable", a-t-il conclu.