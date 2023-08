L'AEK Athènes arrache la victoire au Dinamo Zagreb lors du match aller reporté

Après un long échange sans le moindre but et selon la logique statistique, les Croates ont pris les commandes du match juste avant le retour aux vestiaires sur un but de Marko Bulat (39e). Dominant, le Dinamo a pourtant cédé en seconde période juste avant l'heure de jeu. Zuber a permis aux Grecs d'égaliser et de relancer le suspense (59e).

La physionomie de la rencontre a totalement changé puisque ce sont les Grecs qui ont pris le contrôle du ballon jusqu'à la fin du temps réglementaire. Alors que les deux équipes ont semblé se diriger vers un partage, Galanopoulos a offert la victoire aux siens dans les derniers instants (90e).