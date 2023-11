L'Ajax nomme Marijn Beuker nouveau directeur du football

Marijn Beuker sera le nouveau directeur du football de l'Ajax Amsterdam à partir du 1er décembre. Le club d'Eredivisie a annoncé mercredi que le contrat de celui-ci porterait sur quatre ans et demi, jusqu'au 1er juillet 2028.

Âgé de 39 ans, Beuker sera responsable de la formation des jeunes ainsi que des départements de scouting et d'analyse du football. Il a été directeur technique du club écossais de Queen's Park et a précédemment travaillé en tant que responsable du développement et de la stratégie du football à l'AZ Alkmaar.

"L'Ajax est un club fantastique avec une riche histoire et un énorme potentiel pour l'avenir", a déclaré Beuker dans le communiqué. "J'ai hâte de commencer bientôt et de faire partie d'une équipe, avec l'objectif commun de ramener l'Ajax au sommet".