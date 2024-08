L'Ajax se qualifie pour les barrages après sa victoire contre le Panathinaikos

L'Ajax Amsterdam s'est qualifié pour les barrages de l'Europa League, après sa victoire (13-12) aux tirs au but face au Panathinaikos lors du troisième tour préliminaire d'Europa League jeudi soir. Le match retour s'est soldé par une victoire des Grecs 0-1 dans le temps réglementaire tandis que la manche aller avait été remportée par l'Ajax 0-1 en Grèce.

Le 'Pana' a créé la surprise en inscrivant un but en fin de match, œuvre de Tete (89e), envoyant tout le monde en prolongation.

Les Amstellodamois ont pensé tenir leur qualification mais le but de Bertrand Traoré (102e) a été annulé après une faute dans la construction de l'action de but.

Les deux équipes se sont ensuite départagées aux tirs au but, les Néerlandais se montrant meilleurs à cet exercice, après une séance de mort subite à rallonge. Godts a inscrit ses deux tentatives et les Néerlandais se sont qualifiés sur le 17e tir au but, converti par Anton Gaaei.

L'Ajax affrontera le club polonais de Jagiellonia Bialystok, reversé en barrages d'Europa League après son élimination au troisième tour préliminaire de Ligue des Champions face aux Norvégiens de Bodo/Glimt.