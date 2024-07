L'ancien Anderlechtois Joshua Zirkzee rejoint Manchester United

Zirkzee sort d'une belle saison avec le FC Bologne où il a inscrit 12 buts et donné 7 assists en 37 matchs toutes compétitions confondues. Des prestations qui lui ont également donné la possibilité de participer à l'Euro 2024 avec les Pays-Bas où il a pu obtenir ses premières caps en quart et demi-finale, respectivement face à la Turquie et l'Angleterre. Il quitte Bologne sur un bilan de 58 matchs, 14 buts et 9 assists.

Le Néerlandais a été formé à Feyenoord et au Bayern Munich où il a débuté sa carrière professionnelle le 18 décembre 2019 avec un but. Fin janvier 2021, Zirkzee avait été prêté à Parme où il n'avait pas réussi à s'imposer. C'est véritablement à Anderlecht, où il avait été loué lors de la saison 2021-2022, que l'attaquant avait explosé avec une année à 47 matchs, 18 buts et 13 assists.