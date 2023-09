L'ancien international suédois Marcus Berg met un terme à sa carrière

L'ancien international suédois Marcus Berg a mis un terme à sa carrière à l'âge de 37 ans à cause de problèmes chroniques au dos, a annoncé son club, l'IFK Göteborg, lundi.

Selon le communiqué, Berg doit se faire opérer et poursuivre sa carrière n'aurait pas été responsable d'un point de vue médical. "C'est très émouvant pour moi. J'aurais préféré décider moi-même de ma fin de carrière en bleu et blanc au lieu que mon corps ne me pousse à arrêter", a déclaré Berg, cité dans le communiqué.

Berg a joué 90 rencontres avec l'équipe nationale suédoise pour 24 buts marqués et une participation à la Coupe du monde 2018. En club, l'attaquant a joué pour l'IFK Göteborg, avant son retour en 2021 après des passages à Groningue, Hambourg, le PSV, le Panathinaïkos, Al-Ain et Krasnodar.