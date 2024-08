L'Antwerp "condamne fermement" le comportement de ses supporters à Bruges

L'Antwerp a déclaré "condamner fermement" le comportement des supporters qui ont déclenché des engins pyrotechniques à la fin du match perdu à Bruges (1-0), dimanche en Jupiler Pro League. Comme il l'a annoncé lundi, le Great Old est déterminé à identifier les auteurs et à les punir comme il se doit.

Le parquet de l'Union belge de football (URBSFA) suit l'affaire. L'Antwerp, en collaboration avec le Club de Bruges et les forces de sécurité, annonce vouloir faire tout ce qui est en son pouvoir pour identifier les auteurs et les punir.

"Ces individus nuisent à l'image du club et n'ont rien à faire dans un stade de football, ni dans la famille rouge et blanche. Ces dernières années, le club a beaucoup investi dans la création d'un environnement footballistique sûr et dans la capacité d'identification. Cela se fait en consultation avec toutes les autorités compétentes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du football. Nous allons poursuivre dans cette voie et continuer à nous développer."