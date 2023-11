L'Antwerp se déplace à Porto en quête de revanche et de points

Battu 1-4 au match aller il y a deux semaines, l'Antwerp se déplace mardi (21h00) à Porto à la recherche d'une revanche et de premiers points en Ligue des Champions lors de la 4e journée du groupe H.

Devant son public, l'Antwerp avait plus que tenu tête à Porto durant les 45 premières minutes en menant 1-0 au repos. Comme contre le Shakhtar lors de la 2e journée, le 'Great Old' s'est ensuite écroulé après la pause, concédant quatre buts et une troisième défaite de rang.

Vainqueurs de Genk en championnat samedi (3-2), les joueurs de Mark van Bommel ont fait le plein de confiance avant leur déplacement au Portugal pour tenter de prendre leur revanche et des premiers points. La tâche s'annonce cependant ardue, d'autant plus avec les absences de Toby Alderweireld, légèrement blessé, et Jean Butez, dont la femme doit accoucher cette semaine.