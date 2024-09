Larges victoires pour Lille au Havre, et pour le Celtic à St. Johnstone

Matias Fernandez-Pardo est resté sur le banc lillois pendant toute la rencontre, tandis que Mukau ne figurait pas sur la feuille, toujours blessé. David s'est illustré avec trois buts (23e, 35e, 79e). Au classement, Lille est 4e avec 10 points, à 6 unités du leader parisien.

En Écosse, Arne Engels était titulaire avec le Celtic qui s'est largement imposé en visite à St. Johnstone (0-6) pour la 6e journée de Premiership. Deux buts de Furuhashi, avec des contributions de Bernardo, McGrego, Maeda et Idah, ont replacé le Celtic en tête du championnat, à égalité avec Aberdeen (18 points). Engels et les siens ont inscrit 20 buts et n'en ont toujours pas concédé un.