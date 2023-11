Le Burnley de Kompany s'écroule en fin de match et est lanterne rouge

Burnley s'est fait dépasser sur le fil par West Ham (1-2) samedi et a dû concéder une 11e défaite lors de 13e journée de Premier League à Turf Moor. Vincent Kompany et ses hommes sont à la dernière place du championnat anglais.

Sans aucun Belge sur la feuille de match, Burnley a longtemps mené au score après un but de Jay Rodriguez sur pénalty (49e). Les Clarets ont été rejoints suite à un autogoal de Dara O'Shea (86e). Dans le temps additionnel, Tomas Soucek a donné l'avantage aux Londoniens (90e+1). Après 13 matches, Burnley ne compte que 4 points et une seule victoire. Premier non-relégable, Luton compte 9 points après une victoire dans le même temps. Thomas Kaminski et ses coéquipers se sont en effet imposés 2-1 contre Crystal Palace à domicile, avec des buts de Teden Mengi (72e) et Jacob Brown (84e) pour le promu.

Orel Mangala jouait également samedi après-midi avec Nottingham, aligné en pointe basse du milieu de terrain pour la réception de Brighton. Malgré une ouverture du score rapide d'Anthony Elanga (3e), Forest s'est incliné 2-3 après des buts d'Evan Ferguson (26e) et Joao Pedro (45e+4, 58e). L'entrée de Divock Origi (63e), l'exclusion de Lewis Dunk côté adverse (73e) puis la réduction du score de Morgan Gibbs-White (76e) n'ont pas changé le cours du match. Nottingham est 14e avec 13 points.