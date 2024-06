Le Cameroun de Marc Brys partage face à l'Angola de Mata et Benson

Le Cameroun de Marc Brys a partagé 1-1 en Angola, ce mardi soir, en match de qualification pour la Coupe du Monde 2026. Après la victoire 4-1 contre le Cap-Vert, les hommes de Brys espéraient confirmer face à un adversaire qui alignait Clinton Mata et Manuel Benson dans le couloir droit.

Bryan Mbeumo avait ouvert la marque pour le Cameroun à la 11e minute, mais l'Angola est revenu au score en début de seconde période à la faveur d'un autobut de l'ancien Gantois Michael Ngadeu (54e). Le marquoir n'a ensuite plus bougé.

Le Cameroun (8 points) rate une bonne occasion de creuser le trou dans son groupe D mais s'isole malgré tout seul en tête. La sélection de Marc Brys compte un point d'avance sur la Lybie et le Cap-Vert et deux de plus que l'Angola.