Le capitaine de l'Espagne championne d'Europe Alvaro Morata rejoint l'AC Milan

Morata, 31 ans, a débuté sa carrière professionnelle au Real Madrid. En 2014, il avait rejoint la Juventus pour deux ans. Il était ensuite retourné au Real avant de signer à Chelsea en 2017. En janvier 2019, il a retrouvé l'Atlético Madrid, où il avait déjà évolué dans les équipes de jeunes. Entre 2020 et 2022, il avait effectué un second passage à la Juventus, en prêt.

Son palmarès comprend notamment deux championnats et deux coupes d'Italie avec la Juventus, deux Ligue des Champions, deux championnats et deux coupes d'Espagne avec le Real Madrid et une FA Cup avec Chelsea.