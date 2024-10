Le Cercle va redécouvrir l'Europe: "Une récompense du travail de deux ans", pour Muslic

"Enfin, nous y sommes! Nous en avons rêvé ces six, sept, huit derniers mois", a expliqué Muslic. "Je me rappelle le match à La Gantoise un peu avons les playoffs, quand nous avions gagné 1-2 à l'extérieur après avoir joué 70 minutes en infériorité numérique. C'est le moment où nous nous sommes dit 'allons en playoffs I et essayons de relever ce défi'. Et quand nous avons accompli cela, nous voulions atteindre la prochaine étape. Et la prochaine étape, c'était de se qualifier pour l'Europe. Quand nous avons atteint cela, il y a eu les préliminaires durant l'été. Cela ressemble à une récompense pour le travail dur, tous les efforts et l'attitude. Et il faut profiter de tout à présent." Muslic veut que le Cercle "profite de ces matchs européens, de l'hymne de la Conference League. Nous devons être prêts à performer sachant que juste après, nous aurons d'autres matchs. C'est le défi que nous avons et que nous voulions."

Le Cercle débutera la nouvelle formule de la compétition par un duel contre une équipe "très similaire", pense Muslic. "Une équipe très athlétique, très directe, très verticale, avec du pressing et du contre-pressing. Ce sera un match intense. Je pense que c'est du 50-50", a estimé l'entraîneur brugeois. "Nous sommes excités et impatients pour demain", a-t-il conclu.