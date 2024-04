Le Club Bruges se joue du PAOK et prend une légère option sur les demi-finales

Pour son premier quart de finale européen depuis 2015, le Club Bruges a fait mouche dès sa première occasion. Maxim De Cuyper a décalé Ferran Jutgla sur le flanc gauche. L'Espagnol a glissé le cuir à Hugo Vetlsen qui a trompé Dominik Kotarski d'un plat du pied imparable pour son premier but de la saison en Europe. (6e, 1-0).

Les joueurs de Nicky Hayen ont poursuivi leur domination en seconde période et auraient pu s'imposer plus largement sans un penalty manqué par Igor Thiago. L'attaquant brésilien, qui court derrière un but depuis le 30 janvier, a voulu se faire justice lui-même mais Kotarski a détourné son envoi du pied (78e).