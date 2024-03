Le directeur général de la Fiorentina Giuseppe 'Joe' Barone est décédé

"C'est avec une profonde douleur et une immense tristesse que la Fiorentina confirme la perte de l'une de ses figures de proue, une personne qui a marqué l'histoire récente du club et ne sera jamais oubliée. Le directeur général Giuseppe Barone est décédé aujourd'hui à l'hôpital San Raffaele de Milan après être tombé malade dimanche", a expliqué le communiqué.

Barone a été décrit comme "un homme qui a montré un grand professionnalisme et a donné son cœur et son âme pour ces couleurs. Il était un ami précieux qui est toujours resté fort dans les plus heureux, mais surtout dans les plus difficiles moments."