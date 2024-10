Le premier entraînement avant de se rendre en Italie s'est déroulé en salle

Leur première séance d'entraînement individuelle et à huis clos s'est déroulée, en fin d'après-midi, en salle.

Des photos transmises par la fédération permettent de voir que les gardiens Koen Casteels, Matz Sels et Maarten Vandevoordt et les joueurs de champ Loïs Openda, Youri Tielemans, Dodi Lukebakio, Maxim De Cuyper, Arthur Theate, Arne Engels, Sebastiaan Bornauw, Wout Faes, Timothy Castagne et Jérémy Doku, mais aussi les nouveaux venus Malick Fofana et Cyril Ngonge étaient présents.

Mardi matin, à partir de 10h15, un premier entraînement collectif est programmé.

La Belgique rencontre l'Italie jeudi (10 octobre) à Rome et la France lundi (14 octobre) à Bruxelles. Elle s'est imposée 3-1 face à Israël, le 6 septembre à Budapest, et s'est inclinée 2-0 contre la France, le 9 septembre à Lyon, lors de ses deux premières rencontres.