Promu cette saison en Premier League, Southampton a annoncé mardi soir le recrutement du milieu de terrain Mateus Fernandes. Le Portugais de 20 ans arrive du Sporting Portugal et s'est engagé pour les cinq prochaines saisons avec les "Saints".

Fernandes est arrivé à l'académie du Sporting en 2016 et a joué son premier match avec l'équipe première en 2022. La saison dernière, il a été prêté à Estoril et y a joué 28 matchs de Liga Portugal (un but, deux assists).