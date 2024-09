Le PSV recrute l'international croate Ivan Perisic

Le Croate avait également évolué en Belgique, sous les couleurs de Roulers et du Club Bruges et avait ensuite forgé son nom en jouant successivement sous les couleurs du Borussia Dortmund, Wolfsburg, l'Inter Milan, le Bayern Munich et les Spurs de Tottenham.

L'ailler a également accumulé 136 sélections pour son pays, en inscrivant 33 buts. Il faisait partie de l'équipe croate finaliste malheureuse de la Coupe du Monde 2018 en Russie, et avait également terminé troisième lors du mondial 2022 au Qatar.

"Depuis que je suis libre de m'engager avec le club de mon choix, j'attendais une option comme celle-ci : un club et un environnement dans lesquels je me sens à l'aise et avec lesquels je peux gagner des trophées", a déclaré Perisic sur le site du PSV. "J'ai demandé conseil à mon ancien coéquipier Denzel Dumfries et cela m'a convaincu que le PSV était le bon choix. J'ai hâte de commencer, de tout donner et de gagner des titres."