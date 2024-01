Le Real Madrid renverse Almeria et prive Ramazani et ses coéquipiers d'une 1re victoire

Avec un but très rapide de Largie Ramazani, Almeria menait 0-2 à la mi-temps sur le terrain du Real Madrid. Les Andalous espéraient créer l'exploit et remporter une première victoire cette saison mais le Real s'est finalement imposé 3-2, avec le but de la victoire inscrit dans le temps additionnel, lors de la 21e journée de Liga dimanche.