Le RWDM premier qualifié pour les quarts de finale

Pour la première fois en 22 ans, le RWDM participait aux huitièmes de finale. Lors de la dernière édition, les Bruxellois avaient été éliminés par Courtrai (1-3) au sixième tour de la Coupe et prennent donc leur revanche.

La libération côté bruxellois est tombée dans les dernières minutes avec un but décisif de Jeff Reine-Adélaïde, qui plantait sa première rose de la saison avec son nouveau club (84e, 0-1).

Les huitièmes de finale se poursuivent mercredi, avec entre autres Antwerp/Charleroi (20h30), et jeudi avec Beveren/Union Saint-Gilloise (20h00) et le choc entre Anderlecht et le Standard (20h30).