Le sélectionneur Iordanescu jette un regard fier sur le parcours de la Roumanie

La Roumanie est sortie en tête du groupe E de la Belgique. Une victoire face à l'Ukraine en ouverture (3-0) et un partage conclusif contre la Slovaquie (1-1) ont permis aux Roumains de déjouer les pronostics et se qualifier pour la phase éliminatoire. "Nous avons ajouté un nouveau chapitre à notre histoire", a philosophé Iordanescu. "Nous aurions préféré aller encore plus loin, mais cette équipe a tout donné."

Le sélectionneur a appelé ses troupes et ses joueurs à "croire davantage en eux-mêmes. C'est alors qu'ils pourront aller loin. Nous devons continuer à travailler sur la nouvelle génération, qui devrait prendre ces joueurs comme exemple. Le lien formidable qui a été créé entre l'équipe nationale et le peuple roumain peut annoncer un nouveau départ", a conclu Edward Iordanescu.