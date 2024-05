Le sélectionneur serbe Dragan Stojkovic a choisi ses 26 joueurs

La Serbie a annoncé mardi sa sélection en vue de l'Euro 2024 de football en Allemagne (14 juin-14 juillet). Le sélectionneur Dragan Stojkovic a retenu Aleksandar Mitrovic (ex-Anderlecht), Sergej Milinkovic-Savic (ex-Genk) et Strahinja Pavlovic (ex-Cercle Bruges), entre autres, pour composer son groupe de 26 joueurs.

Avec Vanja Milinkovic-Savic (ex-Standard), Uros Spajic (ex-Anderlecht) et Filip Mladenovic (ex-Standard), trois connaissances de la Jupiler Pro League figurent sur la liste serbe. Le gardien de Chelsea Djordje Petrovic, le milieu de terrain de Fenerbahçe Dusan Tadic et les attaquants de la Juventus Filip Kostic et Dusan Vlahovic font également partie de la liste.

La Serbie, qui a disputé un match amical contre les Diables Rouges en novembre (défaite 1-0), entamera le Championnat d'Europe le 16 juin contre un des grands favoris, l'Angleterre. Elle jouera ensuite ses matchs de groupe contre la Slovénie le 20 juin et contre le Danemark le 25 juin. En guise de préparation, elle jouera des rencontres face à l'Autriche (4 juin) et la Suède (8 juin).