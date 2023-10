Le Sénégal, tenant du titre, avec le Cameroun, le Maroc bien loti

Autre favori de la compétition, le Maroc, demi-finaliste du Mondial 2022, se retrouve de son côté dans un groupe F à sa portée, en compagnie de la République démocratique du Congo, la Zambie et la Tanzanie.

Les Lions de la Teranga seront également opposés à la Guinée et la Gambie, entraînée par Tom Saintfiet, dans le groupe C, à l'issue du tirage au sort effectué jeudi à Abidjan.

La Côte d'Ivoire, pays hôte, hérite quant à elle du Nigeria et de deux adversaires a priori plus abordables, la Guinée équatoriale et la Guinée Bissau, dans le groupe A.

Dans le groupe B, l'Égypte sera opposée au Ghana, au Cap-Vert et au Mozambique tandis que le groupe D réunira l'Algérie, le Burkina Faso, la Mauritanie et l'Angola.

Enfin dans le groupe E, la Tunisie et le Mali seront favoris devant l'Afrique du Sud d'Hugo Broos et la Namibie.