Bayer Leverkusen-Bruges EN DIRECT: on a connu des débuts de matchs plus passionnants

19' - Il y a trio d'imprécisions jusqu'ici. On attend encore la première belle occasion...

13' - Les Brugeois commencent à se montrer offensivement, avec une défense allemande prenable. Trois frappes, inoffensives, mais qui mettent les Belges en confiance.

10' - Contact totalement involontaire entre Koussounou et Lang, qui se relève après avoir pris un coup au visage. Rien de méchant.

5' - Les deux équipes cherchent des solutions à l'avant. Pour le moment, nous n'avons pas une seule occasion à signaler, mais un envoi lointain innofensif du Bayer a tout de même donné le ton.

0' - Bonsoir à tous et bienvenue dans ce direct pour le duel entre le Bayer Leverkusen et Bruges. On y croit: Bruges peut encore finir en tête de son groupe, pour cela, il faudra un bon résultat contre les Allemands.

Les compositions

Bayer Leverkusen: Hradecky, Tah, Bakker, Kossounou, Andrich, Tapsoba, Schick, Hudson-Odoi, Diaby, Palacios, Frimpong

Bruges: Mignolet, Sobol, Boyata, Mechele, Meijer, Buchanan, Sowah, Vanaken, Nielsen, Jutgla, Lang

L'avant-match

Le Club de Bruges peut s'assurer de la première place du groupe B de la Ligue des Champions lors de son déplacement à Leverkusen à l'issue de la 6e et dernière journée de la phase de groupes ce soir (18h45).

Malgré sa défaite 0-4 face à Porto mercredi dernier, le Club de Bruges reste installé en tête du groupe B avec 10 points, soit un de plus que les Portugais. En cas de succès à Leverkusen, les Brugeois termineront premiers de leur groupe, ce qui leur assurerait d'éviter en théorie un (moins) gros morceau en 8es de finale et où ils joueraient le match retour à domicile. "Premier ou deuxième, je ne pense pas que cela changera quelque chose pour le tirage", a relativisé Hans Vanaken. "Des équipes comme Liverpool peuvent terminer deuxièmes de leur poule. A ce niveau, ce sont toutes des supers équipes. On va pour la première place, on verra ensuite". "On a montré à l'Europe de fantastiques choses", a confirmé Carl Hoefkens, l'entraîneur brugeois. "C'est encore une fantastique opportunité pour les joueurs de le montrer".

En cas de partage ou de défaite, les 'Blauw & Zwart' devront composer avec le résultat du FC Porto contre l'Atlético de Madrid, 3e avec 5 points, un de plus que Leverkusen. En cas d'égalité de points entre Bruges et Porto, les Portugais prendront la première place grâce à une meilleure différence de buts. Vainqueur 1-0 au match aller face au Bayer début septembre, le Club devra cependant se méfier de la bête blessée sur le terrain de la BayArena.

Leverkusen n'a plus gagné depuis le 8 octobre toutes compétitions confondues mais peut encore terminer 3e du groupe et être reversé en Europa League. Pour ce faire, le club allemand de Xabi Alonso devra faire un meilleur résultat que l'Atlético Madrid.