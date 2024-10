Leandro Trossard "heureux" d'être de retour dans la sélection de Domenico Tedesco

Les Diables Rouges affronteront l'Italie dans le cadre de leur troisième match de Ligue des Nations jeudi à Rome (20h45). Un match face à une grande nation et surtout le retour dans le groupe de Leandro Trossard qui se dit "heureux d'être là".

Alors qu'il n'était pas repris avec l'équipe nationale lors du dernier rassemblement pour affronter Israël et la France, Trossard a expliqué que Domenico Tedesco lui avait donné la même raison que celle confiée à la presse. "Je pense que le sélectionneur m'a donné la même explication qu'il a donnée ici. Il connaissait mes qualités et voulait essayer de nouveaux joueurs, y compris ceux qui avaient moins joué à l'Euro et avant cela".

Le joueur d'Arsenal a cependant avoué qu'il ne s'attendait pas à être mis de côté pour l'entame de la Ligue des Nations. "Mais il m'a appelé à l'avance pour m'expliquer. Cette Ligue des Nations est pour lui une opportunité de donner du temps de jeu aux joueurs. Donc, je comprenais sa décision".