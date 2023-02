L'entraîneur d'Anderlecht euphorique après la qualification pour les 8es de finale

L'entraîneur danois savourait ce coup de pouce au cours d'une saison particulièrement difficile et ne cachait pas sa joie à l'issue d'une séance de tirs au but qui a permis à Anderlecht d'écarter les Bulgares de Ludogorets. Bart Verbruggen, son gardien, a arrêté trois envois bulgares.

"Ce que j'ai dit à Verbruggen avant la séance des tirs au but ? Qu'il devait les arrêter", a plaisanté Riemer. "Honnêtement, je n'ai jamais vu ça. Il semblait si calme au fond de lui. Il a arrêté les envois les uns après les autres. Déjà qu'il avait joué un bon match et ça s'est terminé de manière incroyable."

"Il n'a pas été le seul à s'être illustré", a repris l'entraîneur d'Anderlecht. "Verschaeren a joué un match fantastique. On voit rarement des joueurs avec autant de qualités qui acceptent de travailler aussi dur. Il reste également très frais, malgré ses nombreuses minutes au jeu. La seule chose qui manquait était un but et il est venu aujourd'hui. Kristian Arnstad a fait un très bon match aussi, mais c'était surtout un travail d'équipe. Tout le monde a joué les uns pour les autres et c'est ça que je veux voir. J'adore aussi ces moments avec les supporters. C'est très important aussi pour eux, surtout dans une saison où il n'y avait pas grand-chose à célébrer. C'est bien pour les joueurs, que tout le travail effectué porte ses fruits. Ils ont pu montrer de quoi ils sont capables, à quel point ils ont grandi. Qui je préférerais avoir au tour suivant ? Soit une équipe du top absolu, soit une équipe que nous pouvons battre, mais pas une équipe entre les deux."