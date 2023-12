Les études d'impact sur le futur stade de l'Union Saint-Gilloise dans une phase finale

Les études de mobilité et d'environnement qu'a commandées l'Union Saint-Gilloise pour calculer l'impact de la construction d'un potentiel futur stade sur le site du Bempt (Forest) sont dans une phase finale, fait savoir mercredi le club de football bruxellois. Il discutera des conclusions dans les semaines à venir avec les communes et la Région.

L'USG, actuellement en tête du championnat, est à la recherche d'un écrin plus grand et récent depuis des années, car le stade Joseph Marien de Forest ne répond plus aux exigences de son niveau.

Pendant longtemps, trois possibilités ont été considérées : l'agrandissement du stade actuel, le site de Bertelson et le site du Bempt. Cette dernière option représente toutefois la piste la plus intéressante, selon une étude de l'agence de planification du territoire perspective.brussels.