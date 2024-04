Les Flames veulent obtenir un résultat au Danemark

"On va essayer de prendre le positif du match de l'Espagne, de prendre les choses que nous avons bien faites, car demain c'est le match le plus important", a expliqué Tessa Wullaert dans une vidéo transmise lundi par l'Union belge de football. Le début de match et l'engagement étaient bons, selon la capitaine. "Et demain, il faudra apporter plus en possession de balle."

Avec deux tickets qualificatifs directs pour l'Euro, dont un qui semble promis à l'Espagne, le match de mardi est très important pour la Belgique. "C'est notre concurrent direct", confirme Wullaert. "Demain, on ne peut pas perdre, au moins, et on va essayer de gagner. Elles sont sur une ligne positive après leur victoire en Tchéquie (1-3, ndlr), mais nous devons nous concentrer sur nous-mêmes et appliquer notre plan de jeu."