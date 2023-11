Les Francs Borains retrouvent le chemin de la victoire, Beveren et le Lierse partagent

Au classement, les Francs Borains prennent la dixième place avec 13 points, soit autant que Beveren, 11e, et un de plus que le Lierse, 12e. Le SL16 FC reste la lanterne rouge avec six points.

En première période, les Francs Borains ouvraient le score sur un premier but contre son camp signé Henry Lawrence (30e, 1-0). La chance allait leur sourire une deuxième fois puisque dans le second acte, Ibe Hautekiet était l'auteur d'un deuxième but contre son camp (57e, 2-0). Le club hennuyer filait vers la victoire mais encaissait néanmoins un but de Noah Makembo-Ntemo dans le temps additionnel (90e+4, 2-1).