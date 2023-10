Les Futures d'Anderlecht s'imposent à Liège avec un doublé de Lilian Vergeylen

Le premier but de la partie a été inscrit par Lilian Vergeylen, milieu de terrain de 17 ans, à la 75e minute. Il était auparavant entré en jeu à la place de Tristan Degreef (62e). Vergeylen, qui avait marqué son premier but en championnat le 30 septembre dernier face au Lierse, s'est offert un doublé en toute fin de match (90e+6), servi par Robbie Ure.

La victoire permet aux vainqueurs du jour de remonter à hauteur de leurs adversaires au classement. Le RFC Liège et le RSCA Futures sont désormais au coude à coude avec 15 points en 10 matches chacun et se classent respectivement huitième et neuvième. Lors de la 11e journée, Anderlecht recevra Lommel et Liège se déplacera chez les jeunes de Genk.