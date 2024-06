Les Pays-Bas et la Pologne ont bien préparé leur duel de dimanche prochain

Après avoir cartonné 4-0 contre le Canada, les Pays-Bas ont refait le même coup contre l'Islande. Les Néerlandais, qui faisaient tourner le ballon, ont raté plusieurs occasions et Hakon Valdimarsson a effectué un superbe arrêt sur une frappe de Memphis Depay, (14e). Bien en place offensivement et défensivement, les Hollandais ont mis le feu dans la surface islandaise et Xavi Simons en a profité (22e, 1-0). A la reprise, Virgil van Dijk a fait le break (49e, 2-0). Moins percutants par la suite, les Oranje ont quand même assuré le spectacle notamment par Depay, auteur der l'assist pour Donyell Malen (79e, 3-0) et Wout Weghorst (90e+3, 4-0) Titulaire chez les Scandinaves, Jon Dagur Thorsteinsson (OH Louvain) a été remplacé (62e).

Alors qu'il avait effectué de nombreux essais contre l'Ukraine, Michal Probierz a aligné ses cadres Wojciech Szczesny et Robert Lewandowski. C'est d'ailleurs sur un centre de l'avant de Barcelone que Karol Swiderski a ouvert la marque (12e, 1-0). Mais la joie a vite fait place aux inquiétudes puisque Swiderski (19e) et Lewandowski (32e) sont sortis sur blessure. Après le forfait d'Arkadiusz Milik, l'attaque polonaise risque une nouvelle défection.