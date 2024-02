Les supporters de Beveren finalement autorisés à se rendre à Zulte Waregem

"Le SK Beveren vient d'être informé que le match de ce soir à Zulte Waregem peut avoir lieu avec la présence de supporters de Beveren. Le SK Beveren veut remercier toutes les personnes qui ont contribué à la seule décision juste, logique et équitable: les employés des clubs, la police locale de Beveren, les autorités locales, notre bourgmestre et la Pro League", a écrit le club sur les réseaux sociaux.

Vendredi, Beveren avait annoncé que ses supporters n'étaient pas les bienvenus à l'Elindus Arena en raison d'une présence policière insuffisante à cause de la manifestation des agriculteurs. Dans un communiqué, le club waeslandien avait demandé à Kurt Van Ryckeghem, bourgmestre de Waregem, et Eddy Cordier, président du Essevee, "de reconsidérer cette décision afin de garantir la sécurité de tous les supporters et l'intégrité du jeu et de la compétition".