L'ex international anglais Andy Carroll rejoint Bordeaux

L'ancien attaquant international anglais Andy Carroll, passé par Newcastle, Liverpool ou West Ham et évoluant à Amiens (Ligue 2) depuis 2023, s'est engagé avec Bordeaux qui évolue en N2 (4e division), ont annoncé mercredi les Girondins.

Carroll, 35 ans, qui a passé sa visite médicale mardi avant de parapher son contrat, a pris part mercredi matin à son premier entraînement au Haillan avec ses nouveaux coéquipiers.

L'avant-centre, réputé pour son jeu de tête (1,93 m), son jeu en pivot et sa queue de cheval, a été sélectionné 9 fois en équipe d'Angleterre (2 buts). Il a disputé 248 matches de Premier League et inscrit 54 buts et évoluait depuis l'automne dernier à Amiens où il a inscrit 4 buts en 35 apparitions.