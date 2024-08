L'icône de Leicester City, Marc Albrighton, raccroche les crampons

L'ailier anglais Marc Albrighton a annoncé, jeudi sur le réseau social Instagram, qu'il mettait un terme à sa carrière de footballeur. L'icône de Leicester a disputé 436 matchs, surtout en Premier League et en Championship (championnat de deuxième division anglaise), dans sa carrière.

Le footballeur de 34 ans est entré dans l'histoire avec les Foxes en remportant, contre toute attente, la Premier League à l'issue de la saison 2015-2016. Il a ensuite remporté la Coupe d'Angleterre (FA Cup) et le Community Shield en 2021 avec Leicester City et la Championship la saison dernière. Son contrat, qui arrivait à expiration, n'a pas été prolongé.

Albrighton a porté le maillot des Foxes pendant dix saisons avec un total de 313 matchs à la clé. Il a également joué plus d'une centaine de matchs pour Aston Villa, et a défendu brièvement les couleurs de Wigan et de West Brom en prêt.