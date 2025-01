3 penalties, 9 buts marqués, un miracle final: le Barça remporte le match le plus fou de la saison en Ligue des Champions

Le FC Barcelone, mené 3-1 après une demi-heure, s'est imposé 5 à 4 au terme d'un match fou sur la pelouse de Benfica, obtenant sa qualification directe pour les huitièmes de finale.

Le Barça a vécu une entame cauchemardesque, puni par un triplé spectaculaire de l'attaquant Benfica Vangelis Pavlidis (2e, 22e, 30e) puis été mené 4-2 après le but contre son camp d'Araujo (68e). Mais il est revenu grâce à des doublés de Lewandowski (13e, 78e) et Raphinha (64e, 90+6) et un but d'Eric Garcia 86e).