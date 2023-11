C1: le Real Madrid au rendez-vous des huitièmes, Vinicius brille enfin

Dominateur et efficace, le Real Madrid a assuré mercredi sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions en s'imposant 3-0 au Santiago Bernabeu contre le Sporting Braga grâce notamment à un but et une passe décisive de Vinicius.

Les Madrilènes seront donc au rendez-vous des huitièmes, qu'ils n'ont jamais ratés sous le format actuel de la C1, et sont toujours invaincus cette saison dans leur compétition favorite qu'ils ont remportée à 14 reprises.