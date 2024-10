C1: le Real Madrid retrouve Dortmund, Mbappé toujours sous pression

D'une frappe limpide, pied droit fermé, des vingts mètres, Mbappé a rappelé qu'il était de cette catégorie de joueurs qui font basculer les matchs en une action, menant le Real vers un succès étriqué sur la pelouse du Celta Vigo (2-1), et ce malgré l'accumulation de polémiques.

L'attaquant français, dont tous les faits et gestes sont scrutés et interprétés depuis son éclosion précoce au plus haut niveau, a bien sûr connu d'autres affaires extrasportives (faux départ du PSG, mise à l'écart, litige financier...), mais sans jamais mettre un frein à sa carrière.

Au vu de la gravité des faits rapportés par la presse suédoise, les questions étaient pourtant nombreuses dans la capitale espagnole sur l'état du capitaine de l'équipe de France, pas convoqué avec les Bleus pour se remettre de sa gêne musculaire à la cuisse gauche et réaliser le travail physique qu'il n'a pas pu faire avant le début de la saison.