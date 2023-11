C1: les "Joao" offrent la qualification au FC Barcelone contre Porto

"C'était une finale et on l'a gagnée, ce qui est le plus important. On qualifie le club pour les huitièmes, où il mérite d'être" a résumé Joao Cancelo, élu homme du match, sur Movistar.

Sous pression au coup d'envoi après la victoire du Shaktar Donetsk sur Anvers (1-0), qu'il affrontera lors de la dernière journée, le Barça est en effet quasiment assuré de terminer premier du groupe H avec 12 points.

Seule une large défaite en terre belge, couplée à une victoire des Ukrainiens dans leur duel avec Porto, pourra faire tomber les Barcelonais à la deuxième place.