Et de 10: l'incroyable record de Pep Guardiola en Ligue des Champions, qui fait de lui un entraîneur un peu plus unique

Seule ombre au tableau : Guardiola n'a remporté que deux fois le trophée dans sa carrière d'entraîneur. Les demis et la finale lui réussissent visiblement beaucoup moins que les quarts de finale.

Guardiola et Ancelotti s'affronteront le 9 et le 17 mai, à l'occasion des demi-finales de la Ligue des Champions, entre Manchester City et le Real Madrid.