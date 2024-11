Griffes sur le crâne, coupure sur le nez: dégoûté par son équipe, Pep Guardiola se blesse tout seul au visage

Pep Guardiola n'en revenait pas. Manchester City a encore laissé filer quelques points en Ligue des Champions. Hier, pourtant, tout semblait bien lancé pour les joueurs du club britannique, qui ont mené 3-0 contre Feyenoord. En confort sur le terrain, Manchester City a alors changé de visage, lorsque le tacticien catalan a envoyé McAtee et Simpson-Pusey sur le terrain, en lieu et place d'Aké et Foden. De Bruyne était aussi monté à ce moment précis.

Derrière, les Anglais se sont effondrés. Trois buts concédés en 14 minutes et voilà City condamné à un match nul qui ne les arrange pas du tout. En conférence de presse, Guardiola s'est présenté avec des griffures sur le crâne et une coupure sur le nez, qu'il s'est occasionné tout seul, par rage, pendant la rencontre. "J'ai fait ça avec mes ongles. Je veux me faire du mal", a ironisé l'entraîneur avant de s'en aller.

Sale soirée, pour City et pour Guardiola.