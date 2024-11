Manchester City a mené 3-0 puis encaissé trois buts dans les vingt dernières minutes contre Feyenoord (3-3), mardi en Ligue des champions, une nouvelle désillusion après cinq défaites consécutives.

Les champions d'Europe 2023 ont pris les devants sur un doublé d'Erling Haaland (44e, 53e) et un but de Ilkay Gündogan (50e), mais leur défense s'est effondrée devant Anis Hadj Moussa (75e), Santiago Giménez (82e) et David Hancko (89e, 3-3).