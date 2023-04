Historique: 30 ans plus tard, la Belgique pourrait avoir plusieurs de ses clubs en demi-finale d'une compétition européenne

Les clubs belges font une saison historique en Europe. Le football belge, fièrement représenté par le FC Bruges en Champions League, la Royale Union Saint-Gilloise en Europa League, ainsi qu'Anderlecht et La Gantoise en Ligue Europa Conférence, a accumulé un grand nombre de points pour le coefficient UEFA.

Dès ce soir, 3 clubs pourraient franchir ce cap. Anderlecht, qui l'a emporté 2-0 à l'aller face à l'AZ Alkmaar, se présente évidemment comme un favori. Mais les Mauves se montrent capables du pire comme du meilleur cette saison, et devront faire sans plusieurs cadres, absents sur blessure (Raman, Verschaeren...). La gifle prise ce dimanche à l'extérieur face à Genk, sur le score de 5-2, n'a certainement pas rassuré les troupes.

Certes, Anderlecht et Genk ont effleuré les demies de l'Europa League en 2016-2017, de même que le Standard quelques saisons auparavant (2009-2010). Mais aucun club belge n'a réussi à atteindre ce stade de la compétition au 21e siècle.

La Royale Union SG peut aussi se montrer optimiste : grâce au match nul pris à l'extérieur face au Bayer Leverkusen, les Bruxellois se sont assurés de jouer le tout pour le tout face à leurs supporters, ici, en Belgique. D'autant plus que le club n'a plus perdu depuis début mars et a éliminé un autre club allemand au tour précédent.

La Gantoise, quant à elle, devra réussir un exploit pour se qualifier. Les Buffalos feront face au favori de la compétition, West Ham, chez eux, à Londres. Mais ils ont montré de très belles choses lors du match aller et auraient mérité mieux qu'un match nul, 1-1.

Si Anderlecht et La Gantoise se qualifient, les deux s'affronteront en demi-finale d'Europa Conférence League, ce qui serait donc l'assurance d'avoir un club belge en finale d'une compétition européenne. De quoi booster un peu plus le coefficient UEFA du football noir-jaune-rouge.