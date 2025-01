Jean-Michel Zecca de retour à la présentation en Ligue des Champions

Dès le mois de février, Jean-Michel Zecca retrouvera les studios de la Ligue des Champions pour accompagner les amateurs de football lors de certaines soirées de la plus prestigieuse des compétitions, en alternance avec Vincenzo Ciuro. Ce retour inattendu mais plein d’enthousiasme fait suite au départ temporaire d’Anne Ruwet, qui s’apprête à accueillir des jumeaux dans les prochaines semaines.

Anne Ruwet, qui a su conquérir le cœur des téléspectateurs avec son professionnalisme et sa passion pour le football, présente la Champions League sur RTL depuis 2012. Elle a accompagné les plus grands moments de la compétition européenne et est devenue une référence incontournable dans le monde du sport télévisé. "L’expérience de présenter la Champions League est incroyable et je suis heureuse de céder le flambeau de la Champions League, à Jean-Michel, véritable passionné de foot. Je sais qu’il saura transmettre toute l’émotion de ces soirées aux téléspectateurs. De mon côté, je me prépare à une autre compétition… celle de devenir maman de jumeaux !", a confié Anne Ruwet avec un sourire.