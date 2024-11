Ligue des Champions: Lille continue de surprendre et prend un point contre la Juventus

Le Losc a mené à la mi-temps, avant d'être rejoint au score en deuxième période par les Turinois, bien plus entreprenants et en maîtrise du match. Les Lillois doivent donc se satisfaire de ce point qui les maintient dans une dynamique positive et surtout une bonne position au classement de la phase de ligue. Avec sept points en quatre matches, ils sont encore bien placés (douzièmes) pour finir au moins entre la neuvième et la 24e places, synonymes de barrages en deux rencontres pour rejoindre les huitièmes de finale. La Juve (dixième) est dans pareille situation avec le même nombre de points.

En face, les Lillois ont ouvert le score grâce à un éclair de génie d'Edon Zhegrova, qui a d'abord fait danser Juan Cabal dans sa propre moitié de terrain avant de donner une passe en profondeur lumineuse pour Jonathan David, qui a conclu d'une frappe croisée précise (27e). Qui d'autre que le buteur canadien pour lancer les siens? Il est dans une forme éblouissante depuis le début de la saison, et a déjà inscrit six but depuis le début de cette campagne européenne, en comptant ceux marqués lors du tour préliminaire et du barrage d'accession.

C'était déjà lui qui avait donné la victoire mémorable face au Real (1-0) il y a un mois, et qui avait inscrit un doublé contre l'Atlético (3-1). Mais cet avantage d'un but n'a pas tenu la durée de cette rencontre, sans surprise au vu de la réaction turinoise. Dès le début du second acte, le club italien a poussé et il a fallu une grande performance de Lucas Chevalier pour contenir ses assauts.

Décisif sur la scène européenne depuis le début de la saison, le jeune portier (22 ans) a tout fait pour maintenir le score à l'avantage de son équipe, par des sorties bien senties (32e), une envolée sublime pour détourner une reprise de Dusan Vlahovic (34e), ou encore une triple intervention salvatrice (54e). Mais il n'a rien pu faire quand le buteur serbe l'a pris à contre-pied d'un pénalty idéalement tiré (60e), après une faute inhabituellement naïve du capitaine Benjamin André devant Francisco Conceiçao (58e).