Ligue des Champions: Monaco commence par un bel exploit contre Barcelone

Avant d'affronter Benfica, Aston Villa ou Bologne au long de la nouvelle phase de Ligue, l'ASM a donc déjà pris trois points précieux face à son rival le plus prestigieux, ce Barça leader du championnat d'Espagne qui avait jusque-là gagné tous les matchs disputés cette saison.

Monaco a superbement débuté sa Ligue des Champions en infligeant jeudi à Barcelone sa première défaite de la saison (2-1), au bout d'un match joué avec ambition au stade Louis-II et facilité par une rapide expulsion côté catalan.

Les Monégasques se sont ainsi vite et bien sortis du pressing initial du Barça et ont eu rapidement des opportunités, par Eliesse Ben Seghir d’abord (7e), sur une perte de balle de Lamine Yamal, puis par Breel Embolo de près (14e).

Sous les yeux de quelques invités de marque comme Michael Jordan ou, de façon moins inattendue, Didier Deschamps, l'ASM, toujours invaincu cette saison, a d'ailleurs abordé sans stress apparent ses retrouvailles avec la Ligue des Champions, qu'il n'avait plus fréquentée depuis la saison 2028-2019.

Pour ses débuts en C1, l'entraîneur monégasque Adi Hütter a donc parfaitement géré son affaire et a apporté à son club son premier succès en Ligue des Champions depuis 2017, un soir où Kylian Mbappé avait marqué sous le maillot rouge et blanc.

Surtout l'équipe de la Principauté s'est rapidement retrouvée en supériorité numérique avec l'expulsion d'Eric Garcia (10e), pris par Takumi Minamino sur une passe assassine de son gardien Marc-André ter Stegen.

- Inévitable Yamal -

Cinq minutes plus tard, Monaco est passé en tête grâce à un but magnifique du très talentueux Maghnes Akliouche qui, après un superbe renversement de Vanderson, enchainait conduite de balle, feinte et frappe au premier poteau pour battre Ter Stegen (1-0, 16e).

Le problème pour Monaco, c'est qu'il y avait dans le camp d'en face un talent spécial. A la 28e minute, l'incroyable Lamine Yamal a en effet répondu à Akliouche avec un autre but de classe, assez similaire d'ailleurs: l'ailier de 17 ans s'est amusé avec Vanderson puis Mohammed Salisu avant de fermer son pied pour frapper lui aussi au premier poteau et égaliser (1-1, 28e).