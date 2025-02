Ligue des Champions: voici le calendrier du Club Bruges en huitième de finale

Le champion de Belgique s'est qualifié pour les huitièmes de finale en éliminant l'Atalanta Bergame lors des barrages. Huitième lors de la phase de championnat, Aston Villa a été exempté des barrages. Chez les Villans évoluent deux Diables rouges: Youri Tielemans et Amadou Onana.

Le Club de Bruges et Aston Villa se sont déjà affrontés lors de la 4e journée de la phase de ligue, début novembre. Les Blauw & Zwart se sont imposés 1-0 avec un but de Hans Vanaken sur un penalty accordé après une erreur du défenseur des Villans Tyrone Mings, qui a maladroitement récupéré le ballon avec les mains.

En quarts de finale, le vainqueur du duel sera opposé au survivant du choc entre le PSG et Liverpool. Les matchs aller sont prévus les 8 et 9 avril et les matchs retour les 15 et 16 avril.